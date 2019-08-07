 Дочерние компании "Газпрома" могут продать акции на $3 миллиарда, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По словам источников агентства, иностранные инвесторы были исключены из участия в сделке в прошлом месяце, но в ходе новой продажи могут получить разрешение приобрести часть бумаг через локальных брокеров.

В конце июля две "дочки" "Газпрома", нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz, выставили на продажу 2,93% его акций, книга заявок формировалась через Московскую биржу. Сумма сделки составила 139,1 млрд руб.

Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг "Газпрома" сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости и активностью торгов. Всего за 3,5 часа котировки выросли с минимальных значений дня в 206 руб. до 228,9 руб. за бумагу. Капитализация достигла 5,42 трлн руб. "Газпром" заявил, что все акции были проданы в рамках одной заявки от неназванного покупателя. Кто им стал, до сих пор неизвестно.

Представитель "Газпрома" отказался комментировать агентству возможность продажи оставшихся у "дочек" "Газпрома" квазиказначейских акций.

Три источника Bloomberg, знакомые со сделкой, сообщили, что 2,93% акций были проданы небольшой группе российских инвесторов. В их числе были структуры, связанную с миллиардером Аркадием Ротенбергом, заявили источники агентства. Представитель Ротенберга отрицал факт покупки.