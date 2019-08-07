 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 10-13 копеек – до 11,23-11,33 грн/л.

В Киеве станции "Авиас", ANP и "Укрнафта" держат цены на уровне 11,85-11,95 грн/л, самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Винницкой области – 10,85 грн/л.

По самой низкой стоимости (9,95 грн/л) предлагает автогаз сеть "Авантаж" в Киеве.

На 50 копеек за литр снизила цены Glusco, на 25 копеек – сеть "БРСМ-Нафта".

Также газ дешевеет в региональных сетях: столичная KLO уменьшила цены на 10 коп./л, харьковская сеть Marshal — на 20 коп./л.

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Как сообщалось, накануне средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 11 копеек за литр – до 11,85 грн/л.

Напомним, оптовые цены СУГ, по данным "А-95", с начала июля опустились на 22%, до 17 810 грн за тонну на условиях самовывоза с ГНС.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты указывают скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. тонн сжиженного газа, что на 18% превышает объем импорта за такой же период июля 2018 года.

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