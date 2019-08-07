[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.43 28.28
 Энергетика, Транспорт
  1350  0
Все про:авто (2020) АЗС (610) цены (1095) сжиженный газ (423)

 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Средняя цена автогаза на АЗС за сутки опустилась на 12 копеек за литр – до 11,73 грн/л, а некоторые операторы снизили цены сразу на 20-50 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 10-13 копеек – до 11,23-11,33 грн/л.

В Киеве станции "Авиас", ANP и "Укрнафта" держат цены на уровне 11,85-11,95 грн/л, самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Винницкой области – 10,85 грн/л.

По самой низкой стоимости (9,95 грн/л) предлагает автогаз сеть "Авантаж" в Киеве.

На 50 копеек за литр снизила цены Glusco, на 25 копеек – сеть "БРСМ-Нафта".

Также газ дешевеет в региональных сетях: столичная KLO уменьшила цены на 10 коп./л, харьковская сеть Marshal — на 20 коп./л.

Читайте также: Цены на автогаз упали ниже 12 гривен за литр

Как сообщалось, накануне средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 11 копеек за литр – до 11,85 грн/л.

Напомним, оптовые цены СУГ, по данным "А-95", с начала июля опустились на 22%, до 17 810 грн за тонну на условиях самовывоза с ГНС.

Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты указывают скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. тонн сжиженного газа, что на 18% превышает объем импорта за такой же период июля 2018 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141698
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Герус Донбасс Зеленский Луценко потери Путин Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх