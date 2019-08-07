 British Airways задержала или отменила 200 рейсов из-за сбоев в системе

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В частности, из аэропорта Хитроу не смогли вылететь пассажиры 81 рейса, из Гатвика — 10 рейсов.

Компания призвала пассажиров заранее ознакомиться с информацией о рейсах и быть готовыми к тому, что вылет может быть задержан, а регистрация на рейс займет больше времени, поскольку производится в ручном режиме.

При этом British Airways подчеркнула, что эта проблема не глобальная, а наблюдается лишь в нескольких аэропортах. Пассажирам, чей рейс был отменен, авиакомпания предлагает возможность его переноса на другие дни.