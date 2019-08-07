 Нацбанк отменил два норматива для банков

Решение принято с в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Введенный в декабре 2018 норматив LCR устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 дней с учетом стресс-сценария.

"По сути он является более жестким, чем нормативы Н4 и Н5, а потому нет практической целесообразности в дальнейших расчетах этих действующих нормативов", – пояснили в Нацбанке.

В связи с этим, последняя публикация данных по нормативам Н4 и Н5 состоится состоянию на 1 сентября.

"В то же время до внедрения норматива LCR на консолидированной основе (т.е. для банковских групп), контроль за достаточным уровнем ликвидности банковской группы до 31 дня будет обеспечиваться через контроль норматива Н5 на консолидированной основе, расчет которого не меняется", – уточнили в Нацбанке.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления Национального банка Украины №102 от 1 августа, которое вступает в силу с 2 сентября.

"Следующим шагом в реформе системы нормативов ликвидности станет введение до конца 2019 года коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR)", – добавили в НБУ.

Читайте также: У 19 банков нет полноценных наблюдательных советов, – Рожкова

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) утвердил введение обязательного норматива ликвидности – коэффициента покрытия ликвидности (LCR) – с 1 декабря 2018 года, смягчив условия его введения.

Согласно принятому решению, в начале минимальное значение норматива LCR установлено на уровне 80% с поэтапным его доведением до уровня 100%.

Напомним, Национальный банк внедрил коэффициент покрытия ликвидности (LCR) постановлением правления НБУ от 15 февраля 2018 года №13 "О введении коэффициента покрытия ликвидности (LCR)" и решением правления НБУ от 15 февраля 2018 года № 101-рш "Об одобрении Методики расчета коэффициента покрытия ликвидности (LCR)".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram