 Спрос на электромобили в Украине увеличился на 53%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 53%.

Однако основную часть (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июль 1899 автомобилей этой модели получили украинские номера.

На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 318 регистраций.

Третьей по популярности стала электрическая версия BMW i3 с результатом 216 авто.

На четвером месте электромобиль Fiat 500e, который выбрали 178 украинцев.

Пятое место разделили сразу две модели: Renault Zoe и Volkswagen E-Golf – по 154 шт.

В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 272 регистрации за семь месяцев.