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Все про:экспорт (1466) зерновые (338) ГПЗКУ (116)

 Государственная зерновая корпорация увеличила экспорт зерновых на 26%

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины"в 2018/2019 маркетинговом году увеличила экспорт зерновых на 26% - до 2,4 млн тонн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия сообщает БизнесЦензор.

ГПЗКУ за январь-июнь 2019 года экспортировала 1,72 млн тонн зерновых против 1,12 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Выручка сегмента трейдинг за счет увеличения объемов реализации и цены выросла на 30% - до 11,8 млрд грн в 2018/2019 МГ (за I пол.-2019 составила 8,3 млрд грн).

ГПЗКУ в сегменте готовой продукции увеличила объем реализации муки и отрубей на 59% - до 180 тыс. тонн по итогам 2018/19 МГ (за I полугодие 2019 года - 101 тыс. тонн). Выручка сегмента в 2018/2019 МГ выросла на 76% - до 953 млн грн (за I полугодие 2019 года - 601 млн грн). Рост выручки обусловлен не только ростом объемов и цены реализации готовой продукции за счет диверсификации продаж через розничные торговые сети.

По результатам 2018/2019 МГ доля ГПЗКУ составила около 5% общего экспорта украинских зерновых. Корпорация вошла в ТОП-5 экспортеров кукурузы с показателем экспорта в 1,86 млн

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах составляют около 2,5 млн тонн в год.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн). По итогам января-июня 2019 года госкорпорация получила 836,43 млн грн чистого убытка против 169,2 млн грн чистой прибыли первое полугодие 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141686
 
 
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