 ДТЭК отключит от энергоснабжения шахтоуправление "Южнодонбасское №1" за долги

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок, 15 августа 2019 года. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика - прямое нарушение закона "О рынке электрической энергии" и Правил пользования розничного рынка электроэнергии", – отмечается в сообщении.

По данным компании, 30 июля энергоснабжение шахты было частично ограничено в связи с накопившейся задолженностью за 2016 и 2018 годы в размере 132 млн грн.

В этой связи "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" призывал Министерство энергетики и угольной промышленности, Донецкую облгосдминистрацию, городской совет Угледара и руководство шахты как можно скорее найти решение, которое позволит избежать полного отключения угледобывающего предприятия.

"Ш/У Южнодонбасское №1" в 2018 году увеличило добычу рядового угля на 3,9% по сравнению с 2017 годом – до 465,1 тыс. тонн, в январе-июне 2019 года – на 16,3%, до 241,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что на шахты госпредприятия "Торецкуголь" прекращена подача электроэнергии из-за долгов, добыча угля на предприятии приостановлена. Он также раскритиковал Министерство энергетики и угольной промышленности за бездеятельность при управлении и решении проблем подконтрольных ему шахт.