[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.43 28.28
 Регуляторная политика, Коррупция
  339  1
Все про:тендер (1195) уголь (1185) Антимонопольный комитет (698) Терентьев (31) Кропачев (27)

 АМКУ оштрафовал компании Кропачева за сговор на тендере "Красноармейскугля"

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев заявил, что комитет оштрафовал ООО "Донэнергоэкспорт" на 4,2 миллиона гривен и ООО "Триалтрейд" на 340 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом Терентьев написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 7 августа 2019, административная коллегия АМКУ наложил на ответчиков штрафы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции: на ООО "Донэнергоэкспорт" в размере 4,2 млн грн, на ООО "Триалтрейд" - 340 тыс грн", - сообщает Терентьев

Терентьев напомнил, что 12 января 2017 года госпредприятием "Красноармейскуголь" через систему Prozorro была проведена процедура электронных торгов на закупку профилей, свай и конструктивных элементов железнодорожных и трамвайных путей. Тендерные предложения предоставили две компании - "Доненэргоэкспорт" и "Триалтрейд".

Prozorro выбрала наиболее выгодное предложение от "Донэнергоэкспорт" – 20,9 млн грн с НДС.

"Однако, расследование АМКУ установлены факты, свидетельствующие о заговоре названных компаний на торгах. В частности, два "конкурента":

- использовали общий IP-адрес;

- оказывали друг другу финансовую помощь, в том числе беспроцентные ссуды;

- совместно использовали средства связи;

- подали тендерные документы, имели общие особенности электронных файлов", - сообщает Терентьев.

"Вся совокупность установленных факторов свидетельствует о согласованном поведении компаний "Доненэргоэкспорт" и "Триалтрейд", что привело к искажению результатов торгов, проведенных госпредприятием "Красноармейскуголь", - заявил Терентьев.

Терентьев напомнил, что "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" являются фигурантами дел НАБУ, в том числе через тендеры государственного предприятия "Селидовуголь".

"СМИ, специализирующиеся на расследованиях, связывают компании "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" с Виталием Кропачевым", - сообщил Терентьев.

Кропачева в последние годы называли "смотрящим" по угольной отраслью от группы Игоря Кононенко (Блок Петра Порошенко).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141675
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кононенко теперь низложен, можно штрафовать 😁
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Герус Донбасс Зеленский Луценко потери Путин Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх