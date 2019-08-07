 АМКУ оштрафовал компании Кропачева за сговор на тендере "Красноармейскугля"

Об этом Терентьев написал в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Сегодня, 7 августа 2019, административная коллегия АМКУ наложил на ответчиков штрафы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции: на ООО "Донэнергоэкспорт" в размере 4,2 млн грн, на ООО "Триалтрейд" - 340 тыс грн", - сообщает Терентьев
Терентьев напомнил, что 12 января 2017 года госпредприятием "Красноармейскуголь" через систему Prozorro была проведена процедура электронных торгов на закупку профилей, свай и конструктивных элементов железнодорожных и трамвайных путей. Тендерные предложения предоставили две компании - "Доненэргоэкспорт" и "Триалтрейд".
Prozorro выбрала наиболее выгодное предложение от "Донэнергоэкспорт" – 20,9 млн грн с НДС.
"Однако, расследование АМКУ установлены факты, свидетельствующие о заговоре названных компаний на торгах. В частности, два "конкурента":
- использовали общий IP-адрес;
- оказывали друг другу финансовую помощь, в том числе беспроцентные ссуды;
- совместно использовали средства связи;
- подали тендерные документы, имели общие особенности электронных файлов", - сообщает Терентьев.
"Вся совокупность установленных факторов свидетельствует о согласованном поведении компаний "Доненэргоэкспорт" и "Триалтрейд", что привело к искажению результатов торгов, проведенных госпредприятием "Красноармейскуголь", - заявил Терентьев.
Терентьев напомнил, что "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" являются фигурантами дел НАБУ, в том числе через тендеры государственного предприятия "Селидовуголь".
"СМИ, специализирующиеся на расследованиях, связывают компании "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" с Виталием Кропачевым", - сообщил Терентьев.
Кропачева в последние годы называли "смотрящим" по угольной отраслью от группы Игоря Кононенко (Блок Петра Порошенко).