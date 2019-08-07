 АМКУ оштрафовал компании Кропачева за сговор на тендере "Красноармейскугля"

Об этом Терентьев написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 7 августа 2019, административная коллегия АМКУ наложил на ответчиков штрафы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции: на ООО "Донэнергоэкспорт" в размере 4,2 млн грн, на ООО "Триалтрейд" - 340 тыс грн", - сообщает Терентьев

Терентьев напомнил, что 12 января 2017 года госпредприятием "Красноармейскуголь" через систему Prozorro была проведена процедура электронных торгов на закупку профилей, свай и конструктивных элементов железнодорожных и трамвайных путей. Тендерные предложения предоставили две компании - "Доненэргоэкспорт" и "Триалтрейд".

Prozorro выбрала наиболее выгодное предложение от "Донэнергоэкспорт" – 20,9 млн грн с НДС.

"Однако, расследование АМКУ установлены факты, свидетельствующие о заговоре названных компаний на торгах. В частности, два "конкурента":

- использовали общий IP-адрес;

- оказывали друг другу финансовую помощь, в том числе беспроцентные ссуды;

- совместно использовали средства связи;

- подали тендерные документы, имели общие особенности электронных файлов", - сообщает Терентьев.

"Вся совокупность установленных факторов свидетельствует о согласованном поведении компаний "Доненэргоэкспорт" и "Триалтрейд", что привело к искажению результатов торгов, проведенных госпредприятием "Красноармейскуголь", - заявил Терентьев.

Терентьев напомнил, что "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" являются фигурантами дел НАБУ, в том числе через тендеры государственного предприятия "Селидовуголь".

"СМИ, специализирующиеся на расследованиях, связывают компании "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" с Виталием Кропачевым", - сообщил Терентьев.

Кропачева в последние годы называли "смотрящим" по угольной отраслью от группы Игоря Кононенко (Блок Петра Порошенко).