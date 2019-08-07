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 Нацбанк выдал лицензии двум небанковским учреждениям

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о выдаче лицензий двум небанковским финансовым учреждениям.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно решению НБУ от 6 августа, лицензию получили ООО "ФК "Либерти Финанс" (Киев) на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и ООО "Обминочка" (Львов) –на осуществление валютных операций (торговля валютными ценностями в наличной форме).

ООО "ФК "Либерти Финанс" стало 64 участником рынка, имеющим лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, ООО "Обминочка"- 34 участником валютного рынка с лицензией на осуществление валютных операций.

ООО "Обминочка" было создано в апреле 2018 года с уставным капиталом 10 млн грн. Его учредителями являются Андрей и Ирина Коляджин.

ООО "ФК "Либерти Финанс" было создано в мае 2015 года. Уставный капитал составляет 25 млн грн. Конечным бенефициарным собственником является Антон Ткаченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141673
 
 
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