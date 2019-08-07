 Возле метро "Дарница" загорелись павильоны рынка. ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС сообщает БизнесЦензор.

"7 августа, в 09:30, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Строителей, 40, что в Днепровском районе столицы", - сообщает ГСЧС.

Горит кровля над четырьмя павильонами крытого рынка площади 70 кв. м. с последующим распространением пламени. Ликвидация пожара продолжается. Площадь пожара достигла 250 кв.м.

Информации о погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.

