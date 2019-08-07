 Twitter признал неправомерное использование данных пользователей

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В заявлении соцсети говорится, что расследование того, кого именно затронули имевшиеся проблемы, еще не завершено. Речь идет о двух возможных способах использования данных.

В частности, с мая 2018 года Twitter без разрешения мог делиться "некоторыми данными" с рекламными партнерами, если пользователь просматривал в соцсети рекламу какого-либо мобильного приложения и впоследствии как-то с ним взаимодействовал. Кроме того, с сентября 2018 года Twitter мог показывать рекламу на основе сделанных компанией выводов об используемых пользователем устройствах, не получив у них разрешения на обработку такой информации.

Компания исправила эти проблемы 5 августа 2019 года. "Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку",— заявили в Twitter.