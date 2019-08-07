[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.43 28.28
 Технологии, IT
  8  0
Все про:Twitter (88) социальные сети (378)

 Twitter признал неправомерное использование данных пользователей

Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В заявлении соцсети говорится, что расследование того, кого именно затронули имевшиеся проблемы, еще не завершено. Речь идет о двух возможных способах использования данных.

В частности, с мая 2018 года Twitter без разрешения мог делиться "некоторыми данными" с рекламными партнерами, если пользователь просматривал в соцсети рекламу какого-либо мобильного приложения и впоследствии как-то с ним взаимодействовал. Кроме того, с сентября 2018 года Twitter мог показывать рекламу на основе сделанных компанией выводов об используемых пользователем устройствах, не получив у них разрешения на обработку такой информации.

Компания исправила эти проблемы 5 августа 2019 года. "Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку",— заявили в Twitter.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141634
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Герус Донбасс Зеленский Коломойский Луценко Порошенко Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх