 Мировые продажи полупроводников упали на 14,5%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По сравнению с первым кварталом текущего года показатель повысился на 0,3%.

В первом полугодии реализация чипов упала на 14,5% в годовом выражении.

В июне продажи сократились на 16,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до $39,31 млрд. Относительно мая снижение составило 0,9%.

"В середине 2019 года глобальный полупроводниковый рынок продолжает пребывать в периоде снижения продаж, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Показатель в годовом выражении снизился во всех крупнейших регионах и продуктовых категориях".

Реализация микропроцессоров в июне в регионе Северная и Южная Америка упала на 29,5% в годовом выражении, в Европе - на 10,9%, в Японии - на 12,8%, в Китае - на 13,9%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 13,9%.

Продажи относительно мая текущего года в Северной и Южной Америке уменьшились на 0,7%, в Европе - на 2,6%, в КНР - на 1,5%, в АТР - на 0,7%, сообщила SIA. Между тем в Японии показатель вырос на 2,6%.

Согласно прогнозу отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), мировые продажи полупроводников в 2019 году сократятся на 12,1%, а в следующем году увеличатся на 5,4%.