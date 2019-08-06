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Все про:мобильная связь (338) НБУ (3918) ОВГЗ (247) облигации (604)

 Нацбанк подготовился к запуску мобильных приложений для торговли гособлигациями

Национальный банк Украины (НБУ) обеспечил возможность автоматического взаимодействия внутренних систем участников фондового рынка с системой депозитарного учета Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Национального банка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа", – сказано в сообщении.

Инновация стала возможной благодаря внедрению API-технологий в депозитарий НБУ.

"Нововведение позволяет участникам фондового рынка наладить прямую связь между собственной системой учета и системой депозитария НБУ, что позволит автоматизировать не только обычную операционную работу, но и ввести сквозные процессы для новых продуктов и услуг", – указывают в Нацбанке.

В частности, участники фондового рынка смогут дистанционно осуществлять операции с государственными ценными бумагами для своих клиентов, открывать счета в ценных бумагах, предоставлять информационные справки и тому подобное.

В свою очередь клиенты профессиональных участников смогут получить возможность осуществлять транзакции, используя IT-решения в форме мобильных приложений.

"Внедрение API-технологии в Депозитарии НБУ обусловлено лучшими мировым опытом и трендами, а также повышенным спросом со стороны профессиональных участников. Использование новых сервисов депозитария НБУ является добровольным и не имеет никаких временных ограничений", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее в НБУ заявляли, что несколько компаний и банков разрабатывают мобильное приложение для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Для этого Нацбанк планировал внедрить открытый API (программный интерфейс приложения) в депозитарии НБУ.

Как сообщалось, в марте "Приватбанк" запустил услугу "Операции с ценными бумагами" в "Приват24 web" для клиентов банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении "Приватбанка" счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141588
 
 
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