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Все про:мобильная связь (337) НБУ (3914) ОВГЗ (245) облигации (604)

 Нацбанк обеспечил условия для запуска мобильных приложений по торговле гособлигациями

Национальный банк Украины (НБУ) обеспечил возможность автоматического взаимодействия внутренних систем участников фондового рынка с системой депозитарного учета Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Национального банка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа", – сказано в сообщении.

Инновация стала возможной благодаря внедрению API-технологий в депозитарий НБУ.

"Нововведение позволяет участникам фондового рынка наладить прямую связь между собственной системой учета и системой депозитария НБУ, что позволит автоматизировать не только обычную операционную работу, но и ввести сквозные процессы для новых продуктов и услуг", – указывают в Нацбанке.

В частности, участники фондового рынка смогут дистанционно осуществлять операции с государственными ценными бумагами для своих клиентов, открывать счета в ценных бумагах, предоставлять информационные справки и тому подобное.

В свою очередь клиенты профессиональных участников смогут получить возможность осуществлять транзакции, используя IT-решения в форме мобильных приложений.

"Внедрение API-технологии в Депозитарии НБУ обусловлено лучшими мировым опытом и трендами, а также повышенным спросом со стороны профессиональных участников. Использование новых сервисов депозитария НБУ является добровольным и не имеет никаких временных ограничений", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее в НБУ заявляли, что несколько компаний и банков разрабатывают мобильное приложение для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Для этого Нацбанк планировал внедрить открытый API (программный интерфейс приложения) в депозитарии НБУ.

Как сообщалось, в марте "Приватбанк" запустил услугу "Операции с ценными бумагами" в "Приват24 web" для клиентов банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении "Приватбанка" счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141588
 
 
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