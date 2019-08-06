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Все про:закон (423) Зеленский (212) электромобиль (386)

 Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электромобилей

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей".

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствут информация на странице соответствующего законопроекта №10405 на сайте Верховной Рады.

В частности, закон возвращен с подписью президента 6 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 11 июля.

Среди прочего, законом правительству поручено разработать и принять изменения в государственные стандарты, предусмотрев специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта для электромобилей, введение новых дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", а также определить требования к обустройству машиномест и паркомест для таких авто.

Кроме того, документом внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении", которые призваны законодательно защитить право водителей транспортных средств оснащенных электрическими двигателями по доступу к зарядных станций для электромобилей.

В частности, законом установлено, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только электромобилей, а также ограничение доступа к таким местам, влечет наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).

Законом возложена обязанность по составлению протоколов и рассмотрение дел о таких нарушениях на уполномоченных лиц органов внутренних дел (Национальной полиции).

Также законом уточнена терминология – в законе "О дорожном движении" слова "электромобилями" заменены словами "транспортными средствами, оснащенными электрическим двигателями (одним или несколькими)" и другие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141579
 
   
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340-510 грн.

Да чего уж, можно было и 15 гривен ограничиться
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А льготы для владельцев электромобилей будут?
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Булут со скидкой принимать в партию слуга народа и продавать подписку на сериал сваты
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