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 Самые богатые люди потеряли $117 миллиардов за день

После падения на финансовых рынках 500 самых богатых людей мира суммарно потеряли около $117 млрд. Это 2,1% от суммы их состояния, если сложить их доходы вместе.

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант

Основатель Amazon Джефф Безос потерял $3,5 млрд, президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно - $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг - $2,7 млрд.

Обвал произошел на фоне обострения отношений США и Китая. Ранее США официально назвали Китай валютным манипулятором. Поводом для такого решения стало непрепятствование ЦБ Китая ослаблению курса национальной валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141577
 
 
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