 Прокуратура подготовила подозрения Гонтаревой, Филатову и Стеценко, – генпрокурор

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает БизнесЦензор со ссылкой на видеообращение главы ГПУ.

"В части дела ICU, которое было задействовано в сделке между "Аграрным фондом" и одним из банков, в результате чего средства, если не ошибаюсь, 150 млн грн были фактически разворованы, руководитель группы прокуроров Кизь усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика", – сказал генпрокурор.

"Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера господин Стеценко – это заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов, который адвокат, который обслуживал эту сделку", – сказал Луценко.

"На сегодняшний день собрано достаточно доказательств… Все эти три гражданина вызваны к следователю для вручения подозрений… Если они не придут, подозрения пойдут другим путем – через почту на адрес проживания", – добавил глава ГПУ.

Генпрокурор напомнил, что подозрение означает начало проверки правоохранителями действий указанных лиц.

"В случае, если подозрение будет дополнено всеми необходимыми доказательствами, дело будет передано в суд", – подчеркнул глава ГПУ.

Луценко уточнил, что речь идет о выпуске облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) для привлечения средств на закупку топлива для посевной.

"Аграрный фонд" размещает эти ОВГЗ как залог для Национального банка, который переводит средства на счет избранного коммерческого банка. К сожалению, уже в первые дни после обмена ОВГЗ на деньги, эти деньги вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка вводятся за границу Украины и воруются", – рассказал генпрокурор.

"Это дело давнее, в нем предъявлены давно подозрения и по ним идут судебные процессы в отношении служебных лиц "Аграрного фонда", Национального банка, коммерческого банка, но не была дана оценка брокерской компании ICU", – добавил Луценко.

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