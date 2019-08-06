 Международный разработчик в сфере искусственного интеллекта купил украинский стартап (обновлено)

Об этом говорится в сообщении компании StepShot, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Стартап StepShot занимается автоматизированным документированием процессов. Вместе с UiPath, украинцы будут работать в направлении RPA (Robotic Process Automation) - программного обеспечения бизнес-процессов с помощью компьютерных роботов.

Как уточнили БизнесЦензор в UiPath, компания планует активно развивать офис в Украине и привлекать местных специалистов к разработке новых продуктов. В частности, первые вакансии для украинского офиса уже можно найти на официальной странице UiPath careers.

UiPath является одной из крупнейших компаний на мировом рынке программного обеспечения в области искусственного интеллекта и входит в число IT корпораций с наибольшими темпами роста.

StepShot предлагает мощную технологию документации процессов для записи действий пользователей, что поможет усилить возможности в автоматическом распознавании процесса.

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