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 Международный разработчик в сфере искусственного интеллекта купил украинский стартап

Международный разработчик в сфере искусственного интеллекта UiPath купил украинский IT-стартап StepShot.

Об этом говорится в сообщении компании StepShot, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Стартап StepShot занимается автоматизированным документированием процессов. Вместе с UiPath, украинцы будут работать в направлении RPA (Robotic Process Automation) - программного обеспечения бизнес-процессов с помощью компьютерных роботов.

Как сообщается, StepShot предлагает мощную технологию документации процессов для записи действий пользователей, что поможет усилить возможности в автоматическом распознавании процесса. 

UiPath является одной из крупнейших компаний на мировом рынке программного обеспечения в области искусственного интеллекта и входит в число IT корпораций с наибольшими темпами роста.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141572
 
 
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