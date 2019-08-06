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 Фермерским хозяйствам выплачено 68 миллионов компенсации, – Минагрополитики

По состоянию на 5 августа по программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" 1 789 фермерским хозяйствам за период декабрь 2018-май 2019 года выплачено государственных средств на сумму 68,4 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Соответствующая компенсация уплачена по следующим направлениям:

  • удешевление кредитов (декабрь 2018-апрель 2019 года) – 22,2 млн грн (909 получателей);
  • частичная компенсация расходов, связанных с предоставленными с/х совещательными услугами – 142 тыс. грн (16 получателей);
  • частичная компенсация стоимости техники и оборудования, 15% – 46,1 млн грн (864 получателя).

Также за май 2019 года планируется выплата средств на сумму 12,9 млн грн на основе реестров, полученных от уполномоченных банков и Укргосфонда.

В частности, средства начислены по следующим направлениям:

  • бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий – новосозданным фермерским хозяйствам – 2,4 млн грн (41 получатель);
  • бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий для фермерских хозяйств (кроме новосозданных) – 10,5 млн грн (345 получателей).

Кроме того, за июнь фермерским хозяйствам планируется выплата средств на сумму около 56 млн грн (примерно 1300 получателей).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141565
 
 
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