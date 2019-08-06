 Hyundai выпустила первую машину с солнечными панелями на крыше. ФОТО

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Мощность такой батареи не уточняется. Так, например, первое поколение солнечных панелей на крыше гибрида Toyota Prius генерировало всего 50 ватт - энергии хватало лишь на работу вентиляторов в системе кондиционирования.

Продажи новой Sonata Hybrid в Южной Корее уже начались. Позднее Hyundai обещает вывести модель на рынок Северной Америки, по поводу продаж в Европе данных пока нет.

Солнечная крыша на гибридах - лишь начало пути, уверяют в руководстве.

"Мы стремимся еще больше расширить применение этой технологии за пределы [нашей] экологичной линейки автомобилей", - заявил один из топ-менеджеров компании Хуэй Вон Янг.

В качестве концепта панели Hyundai представила в прошлом году. Тогда в компании рассматривали три варианта: помимо полупрозрачных панелей для гибридов, корейцы планировали выпустить панели для автомобилей с ДВС, а в перспективе - облегченный вариант для электромобилей, такими панелями можно будет накрыть не только крышу, но и капот, собрав больше солнечного света.

Новые материалы для применения солнечных панелей повсеместно разрабатывают по всему миру. Так, исследователи из MIT недавно преодолели теоретический предел КПД для самых распространенных кремниевых пластин, еще две команды из США предлагают сконцентрироваться на органических панелях, а в Германии придумали улавливающую энергию солнца ткань - ею можно обшивать даже дома.

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