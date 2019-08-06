 Фонд соцстрахования зарегистрировал 2 300 пострадавших на производстве за полгода

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ФССУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, по сравнению с тем же периодом предыдущего года общее количество страховых несчастных случаев сократилось на 2,1%, а количество смертельно травмированных возросло на 9,2%.

Наибольшее количество страховых несчастных случаев произошло на предприятиях угольной промышленности и среди работников торговых сетей. Среди причин несчастных случаев больше всего организационных (невыполнение требований инструкций по охране труда, должностных обязанностей, нарушение правил безопасности движения, технологического процесса) - 65,2% (1 523 несчастных случаев), психофизиологических - 22,3% (521), а также технических - 12,5% (291).

Самое большее количество пострадавших зарегистрировано в Днепропетровской области (15,5%), Киеве (11,1%) и Донецкой области (10,7%).

В случае наступления страхового случая пострадавшие имеют право на страховые выплаты, в частности, на финансирование лечения всех прямых последствий страхового случая до восстановления здоровья или в течении всей жизни потерпевшего в случае необходимости, прохождения курса оперативной реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений, проведения исследований, осуществления оперативных вмешательств, эндопротезирования, протезирования, обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения и так далее.

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