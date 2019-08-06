[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Регуляторная политика, Энергетика
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 Зеленский подписал закон об отмене ограничений для домашних солнечных электростанций

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии" относительно урегулирования вопроса генерации электроэнергии частными домохозяйствами".

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствут информация на странице соответствующего законопроекта №10357 на сайте Верховной Рады.

В частности, закон возвращен с подписью президента 6 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №10357 за основу и в целом 11 июля.

Документом определен порядок расчета уровня "зеленого" тарифа для всех частных домохозяйств, потребителей, в том числе энергетических кооперативов, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, без конкретизации требований относительно места их размещения и установленной мощности.

"Мы снимаем ограничения и разрешаем домохозяйствам строить малые солнечные станции на земле. Это норма, которая действовала до принятия закона (закона 2712-VIII о "зеленых" аукционах, – ред.) ", – пояснял и.о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

Проблема предоставления "зеленого тарифа" для наземных домашних СЭС возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения "зеленого тарифа" - установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141549
 
   
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Кстати эти ограничения были введены Порошенком что бы Ахметову не мешались под ногами мелкие производители э\энергии. Вы заметили что Ахметов начал вкладывать миллиарды именно в "зелёную энергетику" и строить целые сотни гектар солнечных батарей? А ведь хитрый татарин вряд ли потратит хоть копейку просто так. Один киловатт его зелёной энергии он продаёт УкрЦентрЭнергии в среднем по 5 гривен в то время как такой же один киловатт от АЭС стоит около 40 копеек. Между прочим этот хитрый татарин не платит аренду за использование земли под свои солнечные батареи.И то что при Зеленском его начинают ставить раком это правильно. Ахметов это вообще очень мутная и тёмная личность в Украине. Кто смотрел т\сериал "Крот" должны провести аналогию между Кузьмичёвым и Ахметовым. Они один в один похожи по сценарию. Оба появились ниоткуда,оба убили своих хозяев.....
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Интересно каким боком етот закон поставит раком Ахметова? Ахметову по барабану сколько частники поставят солнечных панелей. Он независимо от них из государства тоесть налогоплательщиков получит бабла по *зеленому тарифу*. Так что раком ставят весь украинский народ которого ждет очередное повышение цен на електроенергию и соответственно цен абсолютно на все товары и услуги связанные с електроенергией.
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Это правильно, почему Ахметову можно огромные площади использовать а частникам только на домах можно ставить.
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Порядочно! То Ахмтова был закон монопольный. Еще бы Ахмтова арестовали и вообще памятник Зеленскому можно было бы ставить!
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