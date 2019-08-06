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 "Укрзализныця" показала дополнительные поступления от аренды недвижимости

По состоянию на начало августа 2019 года АО "Укрзализныця" привлекло свыше 580 тыс. грн дополнительных поступлений от предоставления недвижимого имущества компании в аренду. Все объекты выставлялись в системе "ProZorro.Продажи", что сделало процесс максимально открытым. Всего было проведено 36 аукционов.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что сейчас главная цель компании - понять, что для рынка является самым интересным, и предложить именно эти объекты.

По состоянию на начало августа 2019 года уже заключено 11 договоров аренды и еще 18 - на стадии заключения.

По данным компании, крупнейшим и самым дорогим лотом стала часть здания цеха в городе Каменское Днепропетровской области, которую "Укрзализныця" предоставит в аренду за почти за 176 тыс. грн в месяц.

Еще семь объектов компания выставит на следующие торги, которые состоятся 9 августа этого года.

В целом в 2019 году правления "Укрзализныци" согласовало почти 80 объектов недвижимого имущества для предоставления его в аренду. Предусмотрено отдать части нежилых помещений, административных зданий, складов, помещений вокзалов, локомотивных и вагонных депо и других объектов, которые не используются компанией. Всего в "Укрзализныце" насчитали более 1 300 таких объектов.

Арендные лоты предлагаются по всей Украине, объекты расположены и в крупных городах, и на маленьких станциях. Все лоты отображаются на официальном сайте "ProZorro.Продажи" с возможностью поиска объектов в конкретном городе. Также с лотами можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141542
 
 
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