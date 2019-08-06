 Количество обращений в центры обслуживания клиентов "Волыньгаза" выросло на 30%

Как сообщает пресс-служба компании, увеличение количества обращений связано с расширением круга потребителей, обслуживающих ЦОК – сейчас у "Волыньгаза" уже 4 таких центра, передает БизнесЦензор.

"Сервисы ЦОК приобретают особую актуальность во время частых изменениями нормативно-правовой базы, регулирующей газовую сферу. В этом году много вопросов возникло из-за канители с нормами потребления газа, а также повышением тарифа на транспортировку газа для АО "Укртрансгаз", – поясняют в компании.

Кроме того, потребители впервые получили право избирать подрядчиков для технического обслуживания внутридомовых сетей. Все эти факторы повлияли на рост обращений клиентов в Центры обслуживания.

По подсчетам АО "Волыньгаз", большинство обращений касались вопросов о состоянии лицевых счетов: сверки наличия задолженности, перерасчета, уточнения действующих норм и тарифов, переоформления лицевых счетов в связи со сменой собственника и тому подобное.

При этом более 1000 заявлений было подано по техническим вопросам – на реконструкцию системы газоснабжения, на присоединение, на ремонт и обслуживание газовых приборов. Также Центры обслуживания клиентов принимают заявления на выполнение строительно-монтажных работ, поверку счетчиков и тому подобное.

"Центр обслуживания клиентов – это наша основная точка взаимодействия с клиентами. Для решения любого газового вопроса они могут прийти сюда и получить полную консультацию менеджера, написать заявление, заключить договор и многое другое", – рассказывает начальник управления клиентского сервиса АО "Волыньгаз" Юрий Петрук.

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В компании отмечают, что для максимального удобства пребывания клиентов Центр оснащен кондиционером, кулером, кофе-машиной, а электронная очередь эффективно распределяет потоки клиентов по характеру вопросов с целью предотвращения образования очередей. Тонкие мониторы, терминал и банкомат дают возможность интерактивно решить ряд вопросов по проверке данных и осуществления оплат.

Также клиентам доступны удобные онлайн-сервисы – такие, как "Личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильное приложение 104Моbile, Viber-бот 7104 и "Контакт-центр".

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