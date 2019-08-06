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 Международные резервы Нацбанка выросли до максимума за 6 лет

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $21,84 млрд (в эквиваленте), увеличившись в июле на 5,8% или на $1,2 млрд благодаря чистой покупке валюты на межбанковском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Как отмечают в НБУ, текущий уровень резервов является шестилетним максимумом. В последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

На увеличение резервов в июле повлияла благоприятная ситуация на валютном рынке, вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренных объемов импорта.

"Эти факторы обусловили существенное превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку возможность пополнить международные резервы благодаря интервенциям на межбанковском валютном рынке на общую сумму $1,27 млрд", – сказано в сообщении.

В частности, $405,2 млн было куплено во время осуществления интервенций по выбору лучшего курса и $865,9 млн – по единому курсу. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

При этом поступления от размещения Минфином ОВГЗ, номинированных в валюте, в июле составили $1, 01 млрд, что позволило почти полностью компенсировать платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

"В прошлом месяце такие расходы составили $1,02 млрд (в эквиваленте), из которых $941,3 млн были направлены на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а остальные средства – а выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями", – отмечается в сообщении.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) в прошлом месяце привела к снижению их стоимости на $56,6 млн.

"По состоянию на 1 августа 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли $20,64 млрд (в эквиваленте), увеличившись в июне на 6,4% или на $1,24 млрд, преимущественно благодаря размещению правительством евробондов на 1 млрд евро и ОВГЗ в иностранной валюте.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141537
 
 
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В Національному банку України апріорі не може бути МІЖНАРОДНИХ резервів. У МВФ - (міжнародний валютний фонд) всі кошти МІЖНАРОДНІ, тому, що створюються країнами світу під крилом ООН і використовуються у міжнародних фінансуваннях різних проектів. Золотовалютні резерви НБУ є резервами держави Україна і використовуються за рішеннями України і до міжнародної власності ніяк не відносяться.
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Только вчера соя доказывала что ЗВР накопленный до 20 млрд великим Петей тает просто на глазах.))
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Просто убрали одного жулика с поста президента и его подругу с поста главы НБУ. И вот вам результат - ЗВРы растут, внешний госдолг сокращается.

Сейчас порохоботы завоют: "Рост ЗВР - это плохо. Покупка ОВГЗ иностранцами - это плохо". Порохоботы, с каждым днем Украина все дальше от дефолта, к которому ее вели шоколадные жулики. А ОВГЗ выпускаются до тех пор, пока бюджет Украины дефицитный. Бюджет принимали еще шоколадные жулики. Вот начнет Украина принимать профицитный бюджет, тогда потребность в ОВГЗ постепенно начнет снижаться.
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Сейчас бы еще убрать одного жулика с поста городского головы Киева. Киев бы начал серьезные инфраструктурные проекты. А пока полная жопа в Киеве. Ни одной новой станции метро не построили за 5 лет. Мосты в аварийном состоянии. Тротуары такие, что ноги поломать можно.
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