 "Укрзализныця" увеличила количество маршрутных станций для экспорта зерна

Перечень станций согласован грузоотправителями с региональными филиалами акционерного общества, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Как уточнили в "Укрзализныце", все маршрутные станции будут разделены на 3 группы по мощности и скорости отгрузки.

Так, например, станции первой группы смогут формировать маршрут течение 2 суток; станции второй группы должны формировать маршрутную отправку в течение 2-3 суток; станции третьей группы находятся на участках с меньшей весовой нормой поезда, чем предусмотрено на основных магистральных линиях.

В зависимости от группы маршрутные станции будут ограничены в возможности планирования отгрузки.

Так, первая группа станций будет иметь возможность планировать 15 маршрутов в месяц. Вторая и третья группы будут ограничены 10 маршрутам в месяц. Минимальная норма вагонов для маршрутной отправки – 44 вагона.

Ежедневно будет формироваться не менее 15 маршрутов из собственного вагонного парка АО "Укрзализныця". Из них в 10 –для графиковых отправлений. Еще пять будут продаваться на "Prozorro.Продажи". При этом время от объявления торгов до даты погрузки сокращается до 7 дней.

"Сейчас "Укрзализныця" отработала пилотный проект по графиков отправками вместе с аграрной компанией "Кернел-Трейд" – это выгодно для грузовладельцев, ведь зерно будет ехать к портам вдвое быстрее нормативного показателя. Соответственно растут и объемы перевозок", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Экспорт зерна в новом году превысил 4 миллиона тонн

В компании добавили, что список маршрутных станций может быть дополнен. Для этого в "Укрзализныце" будет создана постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению обращений аграриев и изменений в списке маршрутных станций.

Также сообщается, что в течение последних двух месяцев "Укрзализныця" завершила пилотный проект по графиковым отправкам зерновых грузов. Скорость таких перевозок увеличена вдвое норматива для маршрутных отправок в 320 км/сутки до 600-700 км/сутки.

Грузоперевозки будут происходить по принципу пассажирского движения: четкая дата и время выезда и прибытия из пункта "А" в пункт "Б". "Укрзализныця" будет фиксировать предварительные заявки на такие перевозки за 12 месяцев до планируемой даты. Стоимость графиковой отправки рассчитываться в соответствии с действующим Сборником тарифов, как перевозка грузов с согласованным сокращенным сроком доставки.

Как сообщалось, в мае "Укрзализныця" начала пилотный проект по отправке организованных графиковых маршрутов для перевозки зерновых грузов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram