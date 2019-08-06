 Mastercard покупает датскую платежную систему Nets за 2,8 миллиарда евро

Об этом говорится в сообщении Mastercard, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, эта сделка позволит компании расширить свои возможности в сфере платежей в режиме реального времени и предоставлять клиентам более надежные предложения помимо традиционных кредитных карт.

"Глобальные возможности для платежей в реальном времени усиливаются. Эта сделка укрепляет нашу уникальную позицию в качестве универсального партнера для удовлетворения потребностей любого банка, торгового предприятия или правительства", - отметил директор по продуктам и инновациям Mastercard Майкл Мибах.

Он добавил, что Mastercard является многопрофильной компанией.

"Эта сделка в очередной раз демонстрирует силу нашей стратегии - опережать меняющееся положение дел, предоставляя необходимый выбор банкам, предприятиям и потребителям", - заявил Мибах.

Как ожидается, сделка будет закрыта в первом полугодии 2020 года после получения одобрения со стороны соответствующих регулирующих органов.

Nets является операторов крупнейшей в Скандинавии платежной системы, обслуживая более 400 тыс. торговых точек.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram