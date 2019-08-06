 Доход "Укроборонпрома" в 2018 году превысил 37 миллиардов

Как сообщает пресс-служба госконцерна, этот показатель на 32% (9,2 млрд грн) превышает результаты 2017 года, передает БизнесЦензор.

"В отдельных дивизионах рост произошел более чем на 100%. К примеру, производство высокоточного оружия и боеприпасов повысилось с 2,7 млрд грн до 5,8 млрд грн по показателю чистой выручки. Чистый доход предприятий РЛС, радиосвязи и специального приборостроения вырос с 2,3 млрд грн до 3,4 млрд грн, а бронетанковой отрасли – с 5 млрд до 6,44 млрд грн", – сказано в сообщении.

В то же время госконцерн указывает, что расходы на себестоимость продукции выросли в среднем на 44%, по сравнению с предыдущим годом.

"Причины этого очевидны. Ведь наибольший процент в себестоимости имеют две составляющие – затраты на сырье, основные материалы, комплектующие и полуфабрикаты (31,5% в 2018 году), а также – текущий ремонт, содержание оборудования и общепроизводственные расходы (49% в 2018 году)", – отмечается в сообщении.

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В качестве примеров роста цен на сырье в концерне указывают повышение в декабре 2018 года мариупольским производителем стали марки "71" цен на 77%. А на заводе из Лозовой (ЛКМЗ) с апреля 2017 года по апрель 2018 года повысили стоимость одного сваренного корпуса БТР на 56%.

"Общепроизводственные расходы ежегодно растут, учитывая физический износ предприятий. Этому способствует также недостаточная загруженность заводов в рамках государственного оборонного заказа", – констатируют в госконцерне.

В частности, зарплата на предприятиях "Укроборонпрома" в 2018 году была повышена на 25% по сравнению с предыдущим годом. А тарифы на услуги по электроснабжению и поставки газа в 2018 году в Украине выросли соответственно на 14% и 43,6%.

"Эти и другие расходы напрямую повлияли на рост в 2018 году себестоимости продукции "Укроборонпрома", – подчеркивается в сообщении.

Уплата налогов и сборов всех уровней предприятиями концерна в 2018 году составила 6,8 млрд грн.

Как сообщалось, суммарная чистая прибыль предприятий-участников "Укроборонпрома" по итогам 2017 года составила 1,5 млрд грн, суммарный чистый доход – 28 млрд грн.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

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