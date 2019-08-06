 НАПК возобновило работу реестра коррупционеров

Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы Опендатабот сообщает БизнесЦензор.

"Уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных", – сказано в сообщении.

Согласно обновленным данным, сейчас в Украине 26 863 человек, совершивших коррупционные правонарушения.

Наиболее популярным среди коррупционных правонарушений в 2019 году является нарушение требований финансового контроля (2115 дела). На втором месте – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дело) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дела).

Напомним, человек, совершивший коррупционное правонарушение, как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Перед тем, как человек займет должность – обязательна проверку.

Читайте также: Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров (обновлено)

Как сообщалось, ранее стало известно, что реестр коррупционеров в формате открытых данных перестал публиковаться.

Министерство юстиции, которое вело реестр ранее, сообщило, что Госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля 2019 года ведется и наполняется Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram