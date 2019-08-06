 Мининфраструктуры подготовит предложения по возобновлению работы украинских НПЗ

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге в Киеве 6 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились представить видение и предложения украинского бизнеса по возобновлению работы нефтеперерабатывающих заводов в Украине. Мы видим, что объемы рынка растут и есть высокая потребность в качественном битуме для строительства украинских автодорог. И все это можно производить в Украине из импортного сырья", - сказал Омелян.

По мнению Омеляна, сегодня важно добиться диверсификации поставок нефтепродуктов, но в дальнейшем стоит ориентироваться на развитие производства, чтобы добавочная стоимость оставалась в стране.

Как сообщалось, поставки дизтоплива из РФ в Украину в августе могут сократиться с 45% до 25% от общего объема рынка, при этом Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты.

Кабмин постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года ввел спецпошлину в размере 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

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