 Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьер-министра

Об этом олигарх заявил в интервью РБК, передает БизнесЦензор.

"В фаворитах гонки – Юрий Витренко и Алексей Гончарук", – сказал бизнесмен.

В то же время Коломойский отрицает свою причастность к возможному назначению на должность главы КГГА либо выдвижению в мэры Киева Александра Ткаченко – многолетнего главы принадлежащего олигарху телеканала "1+1".

"Я тут ни при чем. Я ж не киевлянин. Вообще мэр города – это не такая важная должность", – сказал Коломойский.

При этом бизнесмен уверяет, что не проводит регулярных встреч с президентом Владимиром Зеленским после его избрания.

"После инаугурации один раз, мельком. Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим... Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал. Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно – раз в два месяца", – сказал Коломойский.

Отметим, в мае Игорь Коломойский предположил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский назначит главой своей Администрации адвоката олигарха Андрея Богдана, который сейчас и возглавил Офис главы государства.

Как сообщалось, в апреле исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко был избран главой наблюдательного совета ПАО "Укрнафта", совладельцем которой является Игорь Коломойский. Тогда же был представлен план урегулирования налогового долга компании, возникшего во время управлению ей близкого к олигарху топ-менеджмента, а также многолетнего спора об оплате спорных объемов газа, который "Укрнафта" отказывалась поставлять по установленным для населения низким ценам, как государственная компания.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Бегство из "Укрнафты": как "Нафтогаз" готовится к разводу с Коломойским

Напомним, в рамках судебных разбирательств суммарные претензии "Укрнафты" к своему государственному акционеру НАК "Нафтогаз Украины" составляют 10,1 млрд куб. м. газа. Они были добыты в 2006-2011 годах и направлены "Нафтогазом" на нужды населения. Из-за отказа "Укрнафты" продажа этого газа не была документально оформлена.

При этом "Нафтогаз Украины" в суде указывал, что сейчас в хранилищах эти объемы газа отсутствуют. "Нафтогаз" оценивал свои обязательства перед "Укрнафтой" за потребленные населением за этот период 10,1 млрд куб. м газа в 3,75 млрд грн, то есть по действовавшим на тот момент ценам НКРЭ. "Укрнафта" считает, что этот объем должен оцениваться по текущим рыночным ценам.

Спорный газ является предметом начатого группой "Приват" арбитражного спора против Украины в Стокгольмском арбитраже, где она требует от государства компенсации $5,4 млрд. Слушания по этому делу начнутся в апреле, а решение по этому процессу ожидается в 2019 году. Параллельно с этим процессом в украинских судах "Укрнафта" требует от "Нафтогаза" передать ей в распоряжение весь спорный объем газа.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).

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