 Крупнейшие плательщики увеличили уплату налогов в июле на треть

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса крупнейших налогоплательщиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) выросли в прошлом месяце на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 10,2 млрд грн, поступления от акцизного налога составили 5,9 млрд грн, поступления от налога на прибыль – 340,1 млн грн.

В Офисе также отметили существенный прирост в июле поступлений взимаемой в госбюджет доли чистой прибыли – на 7,8 млрд грн (более чем в 22 раза).

"Значительную часть (более 14,5 млрд грн) за последние два месяца оплатили госбанки, 12,3 млрд грн чистой прибыли перечислил НАК "Нафтогаз", – говорится в сообщении.

С начала года крупнейшие налогоплательщики перечислили в госбюджет 201,8 млрд грн, что на 14% больше прошлогоднего показателя.

Доля налоговых платежей крупного бизнеса по итогам июля составила свыше 56,7% всех налоговых поступлений в госбюджет.

За январь-июль 2019 года крупнейшие налогоплательщики получили возмещение НДС на сумму 70 млрд грн, что на 32% (17 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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