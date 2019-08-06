 Минрегион улучшил условия труда для сотрудников ТРЦ

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Улучшаем условия труда для сотрудников торговых центров. С 1 августа при строительстве новых или реконструкции существующих ТЦ и ТРЦ проектировщики должны обязательно предусматривать ряд специальных помещений для сотрудников, а также отдельные паркоместа для тех, кто приезжает на работу на собственном или служебном авто. Раньше этих требований не было, поэтому владельцы таких центров делали все на свое усмотрение. Теперь эти нормы являются четкими и обязательными к исполнению", - подчеркнул Парцхаладзе.

Следовательно, согласно новым изменениям в ГСН, для работников торговых центров нужно предусматривать:

отдельные помещения бытового обслуживания, санитарно-гигиенические комнаты, душевые, комнаты для личных вещей, приема пищи, отдыха и другие объекты сервисного обслуживания для работников;

места парковки и остановок легковых автомобилей для работников;

места парковки и остановок грузовых автомобилей и автобусов, которые обслуживают здание (при необходимости).

Условия размещения парковок для посетителей и работников, а также необходимое количество машино-мест определяются согласно ГСН Б.2.2-12 "Планировка и застройка территорий". При этом не менее 10% мест на парковках должны быть обязательно обустроены для людей с инвалидностью.

ГСН "Предприятия торговли" распространяется на проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих зданий и отдельных помещений предприятий розничной торговли (магазинов, рынков), за исключением зданий оптовой торговли, автосалонов и магазинов автозапчастей, оружия, складов строительных материалов, производственных фирм и магазинов временного функционирования.

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