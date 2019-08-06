 Суд признал банкротом страховую компанию "Украина"

Как сообщается на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро (МСТБУ), компания была исключена из состава его членов еще 1 июля 2015 года, а в феврале 2018 года было возбуждено производство о ее банкротстве, передает БизнесЦензор.

В МТСБУ напомнили, что согласно закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (ОСАГО), в случае недостаточности средств и имущества страховщика-участника МТСБУ, который признан банкротом или ликвидирован, для выполнения его обязательств по договорам ОСАГО ущерб пострадавшим возмещает МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших.

"МТСБУ начинает прием заявлений потерпевших на получение выплаты и обращает внимание, что максимального срока подачи заявления о получении возмещения не предусмотрено", – сказано в сообщении.

В Бюро отмечают, что регламентные выплаты по обязательствам ЧАО "СК "Украина" будут осуществляться независимо от факта включения таких требований в реестр кредиторов страховой компании.

Для получения выплат необходимо предоставить стандартный пакет документов.

Страховая компания "Украина" работала на рынке с 1999 года, ее собственником был указан белизский офшор Superid Business Ltd.

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