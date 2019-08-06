 Мировые цены на железную руду упали ниже $100 за тонну

Фьючерсы на руду в ходе торгов в Сингапуре опускались на 8,6% – до $94,32 за тонну, что является минимальным показателем с июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Основным фактором, вызвавшим снижение цен на железную руду (а также другое сырье), стали заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения новых пошлин на импорт китайских товаров.

Такие заявления вызвали опасения относительно будущих отношений США с Китаем: затяжной конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может ослабить рост глобального ВВП и спрос на сырьевые товары.

Кроме того, по данным компании Shanghai SteelHome E-Commerce Co., запасы руды в портах Китая выросли на прошлой неделе на 1,5% – до 121,05 млн тонн. Показатель растет третью неделю подряд.

Дополнительное давление на цены оказывает постепенное восстановление добычи на рудниках бразильской Vale после приостановки в январе после прорыва дамбы на руднике Brucutu. Частичное восстановление работ позволит увеличить производство компанией желруды в 2019 году дополнительно на 5 млн тонн.

Как сообщалось, в июле мировые цены на железную руду достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.

Цены на железную руду активно растут с начала года после аварии на шахте компании Vale в Бразилии, которая привела к сокращению производства и вызвала опасения по поводу дефицита этого сырья в мире. Между тем ранее эксперты CRU Group отметили, что цены потеряли привязку к фундаментальным факторам и упадут, как только поставки восстановятся.

По данным ГФС, Украина в 2018 году сократила экспорт железной руды и концентрата по сравнению с 2017 годом на 1,3% – до 36,91 млн тонн, однако благодаря росту мировых цен в денежном выражении экспорт увеличился на 10,9% – до $2,87 млрд.

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