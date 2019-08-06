 Суд оштрафовал чиновника Минобороны на сумму в 7% от полученной взятки

Об этом свидетельствует постановление Приморского районного суда Одессы от 19 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в 2016 году Дьяконенко в своем служебном кабинета получил от представителя малого коллективного предприятия "Праця" 350 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения временно исполняющего обязанности начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления.

Дьяконенко обещал убедить последнего в необходимости как можно быстрее подписать необходимые финансово-расчетные документы – акты приемки выполненных строительных работ, справки о стоимости выполненных работ и платежные поручения, что является основанием для перечисления денег МКП "Праця" по договорам генерального подряда на капитальный ремонт здания штаба по ГП №6, в/п Дачный-1, с. Дачное, Одесская область. Шифр Д-1/6" и генподряда на капремонт здания казармы по ГП №1, в/п Дачный-1, с. Дачное, Одесская область. Шифр Д-1/1".

Изначально Дьяконенко подозревали по ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 5-10 лет.

Однако в суде квалификацию изменили на ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом.

В итоге суд утвердил сделку со следствием, оштрафовал Дьяконенко на 25,5 тыс. грн и лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти сроком на один год.

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