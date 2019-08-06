 Минрегион предложил ввести мораторий на застройку городов без обновленных генпланов

Об этом сказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в интервью Украинскому радио, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Пока это никто не сделал. И это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий: если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить. Если нет изменений в генплан, то, например, Киев все изменения может делать через Кабинет министров Украины. Если мы берем город в регионах, если у него нет современного генерального плана согласно нашим строительным нормам, тогда этот город должен выйти на областной уровень. Так мы хотим стимулировать", – сказал Парцхаладзе.

По его словам, именно местные власти должны контролировать и регулировать законность застройки городов.

"В каждом городе есть три центра влияния: бизнес, общественность и власть. У нас есть перекос: или бизнес влияет, или община. Надо, чтобы именно местная власть управляла этими проблемами, ведь это развитие того или иного населенного пункта. Если мы ввели такое понятие, как "голубая линия", надо это быстро сделать и закрыть вопрос с этажностью, и тогда не будет проблем с небоскребами", – пояснил заместитель министра.

Следовательно, согласно новым государственным строительным нормам, в Украине появились такие новые понятия, как "голубые линии" застройки, которые регулируют высотность в городах и их общий силуэт, а также "зеленые линии", которые запрещают застройку в зеленых и других ценных ландшафтных зонах. Теперь в соответствии с этим в действующих генеральных планах городов должны появиться новые разделы, посвященные этим линиям ограничения. И местная власть должна четко контролировать их выполнение при выдаче новых градостроительных условий и ограничений.

Также новыми нормами впервые введены предельные показатели плотности населения микрорайона. Это 150-450 человек на гектар, которые допускается превышать только в крупных и крупнейших украинских городах максимально на 20%, то есть до 540 человек на гектар.

В целом в новых ГСН содержится около 50 качественных изменений для безопасности и комфорта людей.

По словам Парцхаладзе, обновленные государственные строительные нормы – это современные нормы и правила, которые используются в странах Европы, и сейчас они должны воплощаться в жизнь и в Украине.

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