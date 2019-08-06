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Все про:ГФС (1348) местные бюджеты (125)

 поступления в местные бюджеты превысили 150 миллиардов, – ГФС

В течение января-июля Государственной фискальной службой обеспечено в местные бюджеты 150,9 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 20,7%, или на 25,9 млрд грн. Для сравнения, за семь месяцев 2018 года в местные бюджеты было направлено 125,1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передает БизнесЦензор.

В июле этого года в местные бюджеты поступило 23,4 млрд грн, что на 23,8%, или на 4,5 млрд грн, больше июля 2018 года.

Налог и сбор на доходы физических лиц является главным источником наполнения доходов местных бюджетов и занимает наибольший удельный вес – 60,9%. В течение января-июля 2019 года поступления указанного налога и сбора составили 92,0 млрд грн., что на 22,5%, или на 16,9 млрд грн, превышает поступления соответствующего периода 2018 года.

В июле текущего года плательщики направили в местные бюджеты 14,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 25,5%, или на 3,0 млрд грн, больше июля 2018 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141483
 
 
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