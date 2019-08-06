 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в среднем на 22 копейки за литр снизили цены сети ОККО и WOG, в сети Glusco газ подешевел на 30 копеек.

Консолидированная сеть "Приват" опустила цены на своих станциях в среднем на 3 копейки за литр

Напомним, автогаз начал дешеветь с середины июня, реагируя на снижение цен в опте. С того времени средняя цена газа, по данным "А-95", опустилась на 1,8 грн или на 13% – с 13,65 до 11,85 грн/л. Средняя розничная цена автогаза снизилась до минимума с конца марта.

Оптовые цены автогаза с начала июля опустились на 22%, до 17 810 грн за тонну на условиях самовывоза с ГНС.

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Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты указывают скопившийся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс. тонн сжиженного газа, что на 18% превышает объем импорта за такой же период июля 2018 года.

Таким образом, поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180-185 тыс. тонн, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

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