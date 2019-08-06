 Goldman Sachs не ждет торговой сделки США и Китая до 2020 года

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Теперь банк ожидает от Федеральной резервной системы двух последовательных снижений ставок "в свете растущих рисков торговой политики, рыночных ожиданий гораздо более глубокого снижения ставок и роста глобального риска, связанного с возможностью Brexit без сделки".

Американский президент Дональд Трамп анонсировал в четверг введение 10-процентных пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов после того, как США и Китай не смогли перезапустить переговорный процесс.

Шаг Вашингтона "указывает на то, что обе стороны торгового конфликта занимают более жесткую позицию, снижая шансы на урегулирование (спора) в краткосрочной перспективе", сообщил главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус.

По словам Хациуса, он ждет, что новые пошлины останутся в силе в день президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Хациус видит 75-процентную вероятность сокращения ставки ФРС в сентябре и 50-процентную - в октябре вслед за снижением стоимости заемных средств на прошлой неделе. Ранее он ожидал только двух сокращений в этом году.