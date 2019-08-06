 Вступили в силу новые правила маркировки пищевых продуктов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

Закон был принят в рамках выполнения Украиной обязательств в сфере санитарных и фитосанитарных мер в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС

Требования закона распространяться не только на производителей пищевых продуктов на всех этапах производства и обращения, но и на пищевые продукты, предназначенные для конечного потребителя в заведениях общественного питания.

Так, в соответствии с требованиями закона, информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава пищевых продуктов. Данное требование распространяется как на рекламу пищевых продуктов, так и на способ размещения и представления пищевых продуктов для реализации, в частности форму, внешний вид, упаковку.

Вместе с этим законом установлен перечень обязательной для предоставления информации о пищевых продуктах, а также требования к размещению и представление такой информации.

В частности, операторы рынка должны обязательно указывать информацию о наличии веществ, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, наличие ГМО, размораживании или подверженности пищевых продуктов ионизирующему излучению, наличие добавленной воды и тому подобное.

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Кроме того, законом предусмотрено, что при дистанционной продаже вся обязательная информация о пищевых продуктах должна быть доступной потребителю для ознакомления до момента продажи пищевого продукта.

Вместе с закон содержит разъяснения, каким образом указывается минимальный срок годности ("лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ...") и в чем его отличие от даты "употребить до…".

"Основная идея такого подхода заключается в том, что на рынке существуют скоропортящиеся и более опасные с точки зрения микробиологии продукты, для которых должна быть указана дата "употребить до". Такая отметка будет информировать о том, что на следующий за этой датой день продукт может становиться опасным (например, сырое или охлажденное мясо, сырая рыба, яйца)", – пояснил глава Директората безопасности и качества пищевой продукции министерства Николай Мороз.

Чиновник добавил, что одновременно существует ряд продуктов, которые при соблюдении установленных условий хранения остаются безопасными в течение определенного времени после окончания минимального срока годности, прописанного в маркировке (например, сахар, кофе и т.д.). Для таких продуктов будет указана дата завершения минимального срока годности в виде фраз "лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ...". Однако, как после окончания срока "употребить до ...", так и терминов "лучше употребить до ...", "лучше употребить до конца ...", продукты должны быть изъяты из реализации.

Законом также определены основные требования к информации о пищевых продуктах, предоставляемых в добровольном порядке, в частности закреплено определение "натуральных" молочных продуктов.

При этом усилена ответственность операторов рынка за нарушение законодательства о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря 2018 года приняла закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект был разработан с целью приведения украинского законодательства в соответствие с положениями регламента ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

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