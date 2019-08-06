 Долги производителей тепла угрожают началу отопительного сезона в Одессе, – "Нафтогаз"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Невыполнение АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы" требований Положения специальных обязанностях (постановление КМУ от 19.10.2018 № 867) в части расчетов за газ ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне", - сообщает "Нафтогаз".

Общая задолженность АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы" достигла почти 1,7 млрд грн. В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 840,9 млн грн, предоставленный в компанию график погашения задолженности ТЭЦ выполняет лишь на 74%.

"Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у Нафтогаза, Одесская ТЭЦ должна оплатить не менее чем 161,0 млн грн", - говорится в сообщении.

КП "Теплоснабжение города Одессы" задолжало Нафтогазу 836,0 млн грн. Для достижения минимального уровня расчетов, предусмотренного Положением о ПСО, предприятию необходимо оплатить не менее, чем 222,4 млн грн.

"Нафтогаз призывает Фонд государственного имущества, который осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять безотлагательные и действенные меры для выполнения теплопоставляющими предприятиями города требований Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров", - говорится в сообщении.