 Нацкомиссия установила "зеленый" тариф для инвесторов СЭС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Срок действия тарифа - до 1 января 2030 года.

Комиссия также установила тариф для первой очереди станции ООО "Терновица Солар" мощностью 13 МВт (Терновица, Яворивский р-н Львовской обл.). Компания принадлежит ООО "Добыча Плюс" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гринвиль". Конечным бенефициаром является Иван Торский.

Кроме того, тариф получила первая очередь станции ООО "Терновица Солар Плюс" мощностью 12,8 МВт (Яворивский р-н Львовской обл.) Станция входит в группу компаний Greenville, которая осуществляет совместное инвестирование в проекты строительства с учетом "зеленых" технологий и возобновляемой энергетике. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ее основателями указаны Ксения Трофименко и ООО "Компания по управлению активами "Контадор".

НКРЭКУ также установила тариф для станций ООО "Азимут Запад" мощностью 9,9 МВт и ООО "Татарбунари Солар 2" мощностью 9,9 МВт (Белгород-Днестровский р-н Одесской обл.). Обе станции принадлежат кипрской компании "СОЛАР ДЕ ЗУН ЛТД (НЕ)" конечными бенефициарами которых являются Евгений Деменок и израильтянин Пётр Розенкранц.

Розенкранц является учредителем израильской SunElectra, построившей в 2012 году в Теплодаре (Одесская обл.) СЭС мощностью 4 МВт. Кредит на проект в размере EUR5,4 млн выделил ЕБРР. В 2012 году Розенкранц заявлял о намерении инвестировать $100 млн в солнечную энергетику Украины.

По данным ЕГРЮ, "Энерджи Ден" владеет кипрская компания Nicken Holdings Ltd., которая до 2019 года принадлежала учредителям инвесткомпании ICU Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

Согласно данным юркомпании Sayenko Kharenko, которая выступала юридическим советником VR Capital Group (США) по покупке у ICU 50% Nicken Holdings Ltd., последняя владеет 11 украинскими проектными компаниями, возводящими электростанции в Николаевской области суммарной мощностью около 127 МВт.

VR Capital совместно с ICU построили СЭС на 64 МВт под Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.). Они также завершают проект СЭС на 35 МВт в Херсонской области.

Главе VR Capital Group Ричарду Дейтцу через кипрскую Wiltan Enterprises Limited принадлежат также ООО "Санвин 12" и "Санвин 14", которые в 2019 году ввели СЭС на 15,6 МВт и 13 МВт в Кировоградской области.