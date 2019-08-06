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 Нацбанк в июле применил к 3 банкам меры воздействия за несоблюдение требований финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в июле оштрафовал банк "Кредит Днепр" (Киев) на 300 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, НБУ также применил к этому банку в качестве меры воздействия письменное предупреждение за то, что при осуществлении идентификации и верификации не были выявлены факты принадлежности клиентов к национальным публичных деятелям, их близких лиц или лиц, связанных с национальными общественными деятелями. Также среди нарушений "Кредит-Днепра" НБУ назвал необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу, и ненадлежащую переоценку рисков клиентов.

Кроме того, НБУ применил к банку "Пивденный" (Одесса) в качестве меры воздействия письменное предупреждение за аналогичное (в части фактов невыявления принадлежности к национальным публичным деятелям - ИФ) нарушение проведения идентификации и верификации клиента.

Кроме того, центробанк применил к "Мисто Банку" (Одесса) в качестве меры воздействия письменное предупреждение за нарушение порядка остановки финансовых операций и нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141457
 
 
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