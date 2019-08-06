 Украина экспортировала более 4 миллионов тонн зерновых

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 1,59 млн тонн кукурузы, 1,58 млн тонн пшеницы, 1,02 млн тонн ячменя.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 2,606 млн тонн зерновых и зернобобовых.

На указанную дату также экспортировано 27,7 тыс. тонн муки.

Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, что на 23% больше, чем за предыдущий МГ.