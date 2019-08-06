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 Украина экспортировала более 4 миллионов тонн зерновых

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 6 августа 2019 года экспортировала 4,189 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 1,59 млн тонн кукурузы, 1,58 млн тонн пшеницы, 1,02 млн тонн ячменя.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 2,606 млн тонн зерновых и зернобобовых.

На указанную дату также экспортировано 27,7 тыс. тонн муки.

Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, что на 23% больше, чем за предыдущий МГ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141452
 
 
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