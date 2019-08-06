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 Прокуратура поймала на взятке чиновника Государственного аэрогеодезического предприятия

Прокуратура Киевской области разоблачила на получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс грн чиновника из руководящего состава ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украинысообщает БизнесЦензор.

Подозреваемый получил взятку от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и в дальнейшем предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.

Чиновнику объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141445
 
 
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