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 Минфин приступил к финальной разработке госбюджета на 2020 год

Министерство финансов приступило к финальной фазе разработки проекта государственного бюджета на 2020 год, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом Маркарова написала в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Комментарий о выполнении бюджета за 7 месяцев более расширенный, чем ежемесячно, так как мы перешли половину года, и выводы о выполнении бюджета-2019 должны влиять не только на 2019 год, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету Министров Украины", - сообщила она.

Также Маркарова заявила, что Украина готова к пиковым выплатам по государственному долгу в сентябре.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141434
 
 
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