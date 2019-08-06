 Авиакомпания Коломойского будет выполнять президентские рейсы за 35 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно информации в системе ProZorro, срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года.
Контракт стоимостью 35,1 млн грн заключен по итогам переговорной процедуры. Оплата - по факту предоставления услуг в течение 20 рабочих дней. Источник финансирования - средства ГП "Украина" на 2019 год.
Windrose основана в 2003 году. Основным направлением деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.
Парк компании насчитывает семь самолетов Airbus (c учетом возвращаемого лизингодателю): четыре самолета Airbus-321, два - Airbus-320, один – дальнемагистральный Airbus-330.
По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.
В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.
Вы это, больше не пишите...
Так вам чего надобно?
Умом блеснуть? Так его иметь нужно, чтоб было чем.
Державне авіаційне підприємство «Україна» - українська авіакомпанія, заснована 1996 року для обслуговування відповідальних міжнародних дипломатичних заходів найвищого державного керівництва України.
Должность президента в Швейцарии формальная - его избирают из числа министров на 1 год. Зарплата Дорис Лойтхард, которая занимает президентскую должность уже во второй раз, такая же, как и у остальных министров, - $ 437 тыс. в год ($ 36 тыс. в месяц, $ 1 200 в день).
Судя по лексикону, ты настоящий избиратель Зе...
Или ты совсем тупой?
А вы, зебилы, хавайте не подавитесь.