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Все про:авиация (1035) Зеленский (212) Коломойский (804) авиасообщение (1271)

 Авиакомпания Коломойского будет выполнять президентские рейсы за 35 миллионов

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") будет осуществлять литерные перевозки на среднемагистральных направлениях и предоставлять услуги по резервированию для государственного авиационного предприятия "Украина".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации в системе ProZorro, срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года.

Контракт стоимостью 35,1 млн грн заключен по итогам переговорной процедуры. Оплата - по факту предоставления услуг в течение 20 рабочих дней. Источник финансирования - средства ГП "Украина" на 2019 год.

Windrose основана в 2003 году. Основным направлением деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

Парк компании насчитывает семь самолетов Airbus (c учетом возвращаемого лизингодателю): четыре самолета Airbus-321, два - Airbus-320, один – дальнемагистральный Airbus-330.

По утверждению некоторых СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141428
 
 
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 Топ комментарии
 
Конец эпохи бедности... Коломойского...
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На парад денег нет ? На себя любимого есть ? Не зебилы ?
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Лохи , вас развели вашими же руками , вы этому рады ?
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Криминала нет, ссание в глаза - есть
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На парад денег нет ? На себя любимого есть ? Не зебилы ?
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Лохи , вас развели вашими же руками , вы этому рады ?
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Сначала пишут что это компания Коломойского а затем в с самом конце что никаких доказательств этому нет, уровень журналистики впечатляет.
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Вот как ! У нас оказывается есть авиакомпании не ИВ ? Непорядок !
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Авиакомпания Коломойского будет выполнять президентские рейсы за 35 миллионов
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я это и не писал, это вы писали.
Так вам чего надобно?
Умом блеснуть? Так его иметь нужно, чтоб было чем.
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Мне Коломойский пох, но журналисты уже из ума выживают. Заголовок ничем не подтвержден в статье. Информация в первых нескольких строчках одна, а "исследований" на полстраницы, и те не подтверждают достоверность. Журнашлюхи...
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Ну, еще из Википедии:
Державне авіаційне підприємство «Україна» - українська авіакомпанія, заснована 1996 року для обслуговування відповідальних міжнародних дипломатичних заходів найвищого державного керівництва України.
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Содержание президента Швейцарии в месяц 36 416 долларов, содержание президента Украины в месяц 3 111 848 долларов, в 100 раз разница , при этом Швейцария намного богаче Украины . Зебилы , вы за это голосовали ? Скажите честно? Порошенко уже нет !
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Ну ты и дебил, это зарплата только президента Швейцарии а а 3 ляма это расходы на всю администрацию президента а именно Зеленский получает около 1000 баксов в месяц.

Должность президента в Швейцарии формальная - его избирают из числа министров на 1 год. Зарплата Дорис Лойтхард, которая занимает президентскую должность уже во второй раз, такая же, как и у остальных министров, - $ 437 тыс. в год ($ 36 тыс. в месяц, $ 1 200 в день).
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Содержание президента Швейцарии...

Судя по лексикону, ты настоящий избиратель Зе...
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я не зебіл, тому ніколи не повірю, що Зєлєнскій живе на 28000 гривень на місяць. Це при тому всьому, що у 95 кварталі заробляв більше в рази. Тому вони живуть, як наїшники - без зарплатні. А оскільки не померли з голоду, то вочевидь або підробляють, або тут є корупційна складова
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ты петебил, т.к. автор выше и не говорил, что "Зєлєнскій живе на 28000 гривень на місяць"
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А что ты говоришь? На сколько живёт тогда Зеля ? Ты не написал в 1000 долларов
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петебил, еще раз прочти сообщение выше, затем подумай.
Или ты совсем тупой?
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A менно Зеленский получает около 1000 баксов в месяц. - это ты троллиш зебилов ? Спасибо за помощь.
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ты ваня дураком не прикидывайся - госбюджет и расходы на президента верстала "команда" порошенки!
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Выбора закончились и можно маски с лица снимать . Я говорил и буду говорить , что гопники дорвались к власти , и толи ещё будет . И за все это вы зебилы заплатите . Вы это сделали своими руками. Помните это , и не переводите стрелок .
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Чего ты разорался, есть расходы бюджета на АП и на перелеты по странам, так было и так будет, но нет надо орать про гопников и зебилов.
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Надо орать чтобы пипл хавал, что происходит.
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Типичный конфликт интересов. Трампу бы уже за такое импичмент грозил.
А вы, зебилы, хавайте не подавитесь.
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