 Коломойский оспорил судебный запрет на продажу "Проминвестбанка"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

ВЭБ в рамках указанного дела подал иск к ряду компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами ("Жиса", ООО "Приватофис", ООО "Дайрис", ООО "Крым Дивелопмент", ООО "Аэробуд" и т.д.), а также к экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и Минюсту РФ.

ВЭБ просит украинский суд снять арест с акций "Проминвестбанка", который был наложен постановлением госисполнителя 29 мая 2019 года.

ВЭБ заявляла, что ранее Верховный Суд Украины запретил госисполнителям обращать взыскание на принадлежащие ей акции "Проминвестбанка", но "это не помешало украинской власти перезапустить исполнительное производство и все-таки выставить акции ПАО "Проминвестбанк" на продажу".

28 августа планировался аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС. Начальная цена на соответствующий лот - 532 млн грн.

Интерес к этому аукциона уже выразили несколько компаний, в т.ч. ООО "ФК "Женева" и "Европейское сберегательное общество", связанные с экс-главой Нацкомфинуслуг и экс-главой "Альфа-Банка" Андреем Волковым, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционная" Александра Зиновьева.