[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.49 28.36
 Корпоративные отношения
  144  0
Все про:Коломойский (804) Проминвестбанк (118) Внешэкономбанк (76)

 Коломойский оспорил судебный запрет на продажу "Проминвестбанка"

1 августа Киевский апелляционный суд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе ООО "Телерадиокомпания "Жиса" на постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля, которым было удовлетворено заявление российской госкорпорации ВЭБ и запрещено Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" и запрещено фондовой бирже ПФТС совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона по продаже акций банка.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

ВЭБ в рамках указанного дела подал иск к ряду компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами ("Жиса", ООО "Приватофис", ООО "Дайрис", ООО "Крым Дивелопмент", ООО "Аэробуд" и т.д.), а также к экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и Минюсту РФ.

ВЭБ просит украинский суд снять арест с акций "Проминвестбанка", который был наложен постановлением госисполнителя 29 мая 2019 года.

ВЭБ заявляла, что ранее Верховный Суд Украины запретил госисполнителям обращать взыскание на принадлежащие ей акции "Проминвестбанка", но "это не помешало украинской власти перезапустить исполнительное производство и все-таки выставить акции ПАО "Проминвестбанк" на продажу".

28 августа планировался аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС. Начальная цена на соответствующий лот - 532 млн грн.

Интерес к этому аукциона уже выразили несколько компаний, в т.ч. ООО "ФК "Женева" и "Европейское сберегательное общество", связанные с экс-главой Нацкомфинуслуг и экс-главой "Альфа-Банка" Андреем Волковым, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционная" Александра Зиновьева.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141422
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
боеприпасы взрыв выборы Донбасс Зеленский НБУ Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх